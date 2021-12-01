В прошлом году официальное открытие главной елки Львова состоялось 18 декабря. Она имела высоту 16 метров и светилась двумя цветами – белым и желтым. Новогоднюю красавицу приобрели за 6 тысяч гривен и привезли из села Опаки Дрогобычского района.

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Во Львове готовятся к установке главной елки

Директор департамента развития ЛГС Наталья Бунда рассказала, что праздничную елку во Львове откроют 17 декабря. Во время официального мероприятия будет петь хоровая капелла "Дударик".

В свою очередь, рождественскую шопку под Ратушей откроют 24 декабря. К этому событию привлекут группу "Курбаса". Также до конца года львовянам презентуют несколько уличных спектаклей от городских театров.

По словам чиновника, чтобы под елкой не образовывалось скопление людей, в новогоднюю ночь никаких мероприятий проводить не будут. Однако в первых числах января состоится передача Вифлеемского огня, а 6 января торжественно вынесут рождественского дидуха. К этому также привлекут различные коллективы. На новогодние и рождественские празднования из городского бюджета планируют выделить почти миллион гривен.

Каток уже начали обустраивать

Директор "Научно-производственной фирмы "Открытые компьютерные системы" (Викос) Игорь Величко рассказал, что на следующей неделе, 7 – 8 декабря, возле львовской Ратуши начнет работать традиционный ледовый каток.

Каток в центре Львова заработает уже со следующей недели – во вторник или среду. Все будет зависеть от погодных условий и того, как быстро сможем "нарастить" лед,

– заметил Величко.

По его словам, каток будет работать с 10:00 до 22:00. Сейчас его уже монтируют.

Заметьте! На площади Рынок современный каток появился только в 2006 году.

Под Ратушей вскоре появится традиционный каток / Фото "Твоє місто"