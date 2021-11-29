Синоптики прогнозировали, что в этот день во Львовской области будет идти мокрый снег. К сожалению, температура пока не позволяет ему запорошить улицы и крыши, чтобы превратить Львов в настоящую зимнюю сказку.

Тема На Львовщине будет идти снег: прогноз погоды на 27 ноября – 1 декабря

Во Львове выпал снег

Утром 29 ноября во Львове начал падать снег. По состоянию на 11:45 он продолжает падать. В прошлый раз в городе снежило 23 ноября. Однако тогда снегопад длился недолго – уже через несколько минут все завершилось.

По прогнозам синоптиков Львовского регионального гидрометцентра, в этот день во Львове должны были идти дождь и мокрый снег. Ночью и утром дороги покрыла гололедица.

Ветер – западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение дня будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

Смотрите видео, как во Львове падал снег:

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На Львовщине продолжит снежить

Синоптики прогнозируют, что во Львовской области будет продолжать снежить. В области 30 ноября облачно с прояснениями. В течение суток будет падать мокрый снег. Кроме того, возможны снегопады. Дороги Львовщины скует гололедица.

Ветер – западный со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



Прогноз погоды на 30 ноября / Данные Укргидрометцентра

На следующий день, 1 декабря, во Львовской области также будет облачно с прояснениями. Ночью существенные осадки не прогнозируют. Днем будет идти мокрый снег. Дороги покроет гололедица.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет составлять 2 – 4 градуса мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



Прогноз погоды на 1 декабря / Данные Укргидрометцентра