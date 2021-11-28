В последние осенние дни погода в Украине несколько ухудшится. Непогоду прогнозируют как на 28, так и на 29 ноября.
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Дождь, снег и ветер: где ждать непогоду
Синоптики сообщают, что 29 ноября в восточной части, днем и в центральных областях, пройдут дожди.
Дожди с мокрым снегом ожидают в областях:
- Львовской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой.
Кроме того, ночью в южных и восточных, а днем в большинстве областей прогнозируют сильные порывы ветра: 15 – 20 метров в секунду. Поэтому объявили I уровень опасности – желтый.
Сильные ветры будут дуть в следующих областях:
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской,
- Запорожский,
- в Крыму.
Предупреждение о непогоде 29 ноября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Предупреждение о тумане
В первой половине 28 ноября в северных, центральных и южных областях сохраняется густой туман. Видимость составляет 200 – 500 метров. В этих регионах объявили об I уровне опасности – желтом.
Людей просят быть максимально осторожными и внимательными на дорогах.
К слову, из-за непогоды не смог приземлиться самолет Киев – Одесса.