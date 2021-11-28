В останні осінні дні погода в Україні дещо погіршиться. Негоду прогнозують як на 28, так і на 29 листопада.
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Дощ, сніг та вітер: де чекати негоду
Синоптики повідомляють, що 29 листопада у східній частині, вдень і в центральних областях, пройдуть значні дощі.
Дощі з мокрим снігом очікують в областях:
- Львівській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій.
Крім того, вночі у південних та східних, а вдень в більшості областей прогнозують сильні пориви вітру: 15 – 20 метрів за секунду. Через це оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
Сильні вітри дутимуть у таких областях:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Донецькій,
- Луганській,
- Харківській,
- Запорізький,
- у Криму.
Попередження про негоду 29 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Попередження про туман
У першій половині 28 листопада у північних, центральних та південних областях зберігається густий туман. Видимість становить 200 – 500 метрів. У цих регіонах оголосили про I рівень небезпечності – жовтий.
Людей просять бути максимально обережними та уважними на дорогах.
До слова, через негоду не зміг приземлитись літак Київ – Одеса.