В останні осінні дні погода в Україні дещо погіршиться. Негоду прогнозують як на 28, так і на 29 листопада.

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Дощ, сніг та вітер: де чекати негоду

Синоптики повідомляють, що 29 листопада у східній частині, вдень і в центральних областях, пройдуть значні дощі.

Дощі з мокрим снігом очікують в областях:

Львівській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій.

Крім того, вночі у південних та східних, а вдень в більшості областей прогнозують сильні пориви вітру: 15 – 20 метрів за секунду. Через це оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Сильні вітри дутимуть у таких областях:

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Донецькій,

Луганській,

Харківській,

Запорізький,

у Криму.



Попередження про негоду 29 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Попередження про туман

У першій половині 28 листопада у північних, центральних та південних областях зберігається густий туман. Видимість становить 200 – 500 метрів. У цих регіонах оголосили про I рівень небезпечності – жовтий.

Людей просять бути максимально обережними та уважними на дорогах.

До слова, через негоду не зміг приземлитись літак Київ – Одеса.

Зверніть увагу! Цьогорічна тепла та сонячна осінь завершиться похмурою погодою. У більшості регіонів дощитиме, місцями можливий навіть мокрий сніг. 29 листопада найхолодніше буде на Заході – +2...+4 градуси, найтепліше на Сході та Півдні – +11...+19 градусів. Наступного дня на західні та північні області очікують морози, на решті територій буде свіжіше, та все ще понад 0 градусів.