Попередньо рятувальники оголосили I рівень небезпечності, тобто жовтий. Наразі в багатьох регіонах погана видимість на дорогах.
До теми Українців попереджають про густий туман: де слід бути обережними на дорогах
Через туман не зміг приземлитись літак в Одесі
Видання "Інформатор" з посиланням на Flightradar24 (що дозволяє у реальному часі спостерігати за літаками – 24 канал) повідомило, що рейс Київ – Одеса через густий туман не зміг приземлитись та повернувся назад у столицю.
Літак Boeing 737-8HX української авіакомпанії Bees Airlines вилетів зі столиці о 5:44, тобто на 20 хвилин пізніше, ніж прописано у розкладі.
В Одесу борт прибув о 6:56. Проте через сильний туман не зміг приземлитися. Зробивши кілька кіл над містом, рейс повернувся в Київ. О 8:25 він знову приземлився у "Борисполі".
У Одесі через туман не зміг приземлитись літак / Скриншоти з сайту Flightradar24
На сайті Міжнародного аеропорту "Одеса" написали, що рейс був перенаправлений.
Рейс Київ – Одеса перенаправили через густий туман / Скриншоти з сайту аеропорту
На дорогах небезпечно через туман
Рятувальники попереджали водіїв, що через туман їм варто бути ще уважними та обережними на дорозі, аби уникнути аварій.
Сильний туман огорнув Одесу: дивіться відео
Київ також огорнув густий туман
У Київській міськдержадміністрації попередили водіїв, що про погану видимість. Саме тому фахівці порадили їм:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Київ огорнув густий туман / Фото з телеграму "Київ інфо", "Сегодня"
Столиця в густому тумані / Фото "Главком"
Погода в Україні: коротко
- Рятувальники попередили про туман у північних, більшості західних, центральних, а також південних областях.
- У цих регіонах погана буде видимість: 200 – 500 метрів. Через це майже по всій території країни оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
- Окрім того, погода у неділю, 28 листопада, буде прохолодною та дощовою. По всій території країни буде орієнтовно +5...+10 градусів. Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині та у Криму – +11...+13 градусів.