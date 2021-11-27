Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть +5...+10 градусів. Найвищою температура буде на Одещині, Херсонщині та у Криму – +11...+13 градусів.
Читайте також Якої погоди чекати у грудні: прогноз Укргідрометцентру
Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На Сході навпаки буде сухо та сонячно, однак так само прохолодно – +6...+9 градусів.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +7…+10 градусів. На Півдні – опади, там слід очікувати невеликого потепління +11...+13 градусів.
У Києві в неділю, 28 листопада, передбачають сонячну погоду та до +8…+10 градусів.
Погода у містах України 28 листопада
Ужгород – +7...+9
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +5...+7
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +7...+9
Суми – +6...+8
Полтава – +7...+9
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +8...+10