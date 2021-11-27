Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть +5...+10 градусів. Найвищою температура буде на Одещині, Херсонщині та у Криму – +11...+13 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На Сході навпаки буде сухо та сонячно, однак так само прохолодно – +6...+9 градусів.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +7…+10 градусів. На Півдні – опади, там слід очікувати невеликого потепління +11...+13 градусів.

У Києві в неділю, 28 листопада, передбачають сонячну погоду та до +8…+10 градусів.

Погода у містах України 28 листопада

Ужгород – +7...+9

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +5...+7

Рівне – +6...+8

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +7...+9

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +8...+10



Прогноз погоди на 28 листопада / Дані Укргідрометцентру