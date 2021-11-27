Метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать +5...+10 градусов. Самая высокая температура будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но так же прохладно – +6...+9 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.
В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода и до +8…+10 градусов.
Погода в городах Украины 28 ноября
Ужгород – +7...+9
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +5...+7
Ровно – +6...+8
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Суммы – +6...+8
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +10...+12
Донецк – +7...+9
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – +8...+10
Прогноз погоды на 28 ноября / Данные Укргидрометцентра.