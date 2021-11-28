Синоптики прогнозують туманний початок дня 28 листопада, який може створити небезпеку на дорогах.
Читайте також В Одесі стався нищівний шторм: зруйнувало терасу на узбережжі – промовисті кадри
Туман в Україні
Вранці 28 листопада туман прогнозують у
- північних,
- більшості західних,
- центральних,
- південних областях.
У цих регіонах погана буде видимість: 200 – 500 метрів. Через це майже по всій території країни оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять водіям бути уважними та обережними на дорозі, аби уникнути аварій.
Поради для водіїв у туманну погоду
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- зберігати безпечну дистанцію з іншими автівками;
- у випадку зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати небезпечних маневрів на дорозі.