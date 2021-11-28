Синоптики прогнозують туманний початок дня 28 листопада, який може створити небезпеку на дорогах.

Читайте також В Одесі стався нищівний шторм: зруйнувало терасу на узбережжі – промовисті кадри

Туман в Україні

Вранці 28 листопада туман прогнозують у

  • північних,
  • більшості західних,
  • центральних,
  • південних областях.

У цих регіонах погана буде видимість: 200 – 500 метрів. Через це майже по всій території країни оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять водіям бути уважними та обережними на дорозі, аби уникнути аварій.

Поради для водіїв у туманну погоду

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • зберігати безпечну дистанцію з іншими автівками;
  • у випадку зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати небезпечних маневрів на дорозі.