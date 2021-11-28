Синоптики прогнозують туманний початок дня 28 листопада, який може створити небезпеку на дорогах.

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Туман в Україні

Вранці 28 листопада туман прогнозують у

північних,

більшості західних,

центральних,

південних областях.

У цих регіонах погана буде видимість: 200 – 500 метрів. Через це майже по всій території країни оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять водіям бути уважними та обережними на дорозі, аби уникнути аварій.

Поради для водіїв у туманну погоду

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

зберігати безпечну дистанцію з іншими автівками;

у випадку зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати небезпечних маневрів на дорозі.

Зверніть увагу! Загалом день 28 листопада буде доволі теплим: найсвіжішу погоду очікують на Заході - +5…+7 градусів, найтепліше буде на Півдні – +11…+13 градусів. У західних, частині північних та південних областях очікують дощі.