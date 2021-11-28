Синоптики прогнозируют туманное начало дня 28 ноября, которое может создать опасность на дорогах.
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Туман в Украине
Утром 28 ноября туман прогнозируется в
- северных,
- большинстве западных,
- центральных,
- южных областях.
В этих регионах будет плохая видимость: 200 – 500 метров. Поэтому почти по всей территории страны объявили I уровень опасности – желтый.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют водителям быть внимательными и осторожными на дороге во избежание аварий.
Советы для водителей в туманную погоду
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- в случае остановки включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать опасных маневров на дороге.