Это произошло на пляже Nemo, что возле одноименного дельфинария. Очевидцы поделились кадрами последствий непогоды. Их показали в местных телеграм-каналах.
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Разрушенная терраса на пляже
На видео, обнародованных в Сети, видны разрушенные доски на террасе пляжа. Их сорвало сильными штормовым ветром. Видно, как уже днем 27 ноября о берег все еще бьются немалые волны. На террасе заметны люди. Вероятно, они будут ликвидировать последствия ночной непогоды.
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Штормовой ветер в Одесской области
Непогода в Одесской области вызвана штормом Йылмаз, который пришел в область накануне, 26 ноября. Сильные порывы ветра и дожди будут сохраняться и в дальнейшем – примерно до 30 ноября. В течение следующих дней в Одессе прогнозируют штормовой ветер. Из-за этого волны на побережье поднимутся до 1,8 метра высотой. Помимо этого регион накроют дожди.
Какой будет погода в регионе
По данным Укргидрометцентра, в течение выходных, 27–28 ноября, температура воздуха в Одесской области будет колебаться в пределах +11...+13 градусов. Похожая погода будет удерживаться в регионе и в понедельник, 29 ноября. Впрочем, уже в последний день месяца резко похолодает. Столбики термометров будут показывать +3...+5 градусов. В первый день декабря температура будет продолжать падать, а ночью даже ударят морозы. При этом, осадки прекратятся и будет ясно.