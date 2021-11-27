Это произошло на пляже Nemo, что возле одноименного дельфинария. Очевидцы поделились кадрами последствий непогоды. Их показали в местных телеграм-каналах.

Стоит внимания Какой погоды ждать в декабре: прогноз Укргидрометцентра

Разрушенная терраса на пляже

На видео, обнародованных в Сети, видны разрушенные доски на террасе пляжа. Их сорвало сильными штормовым ветром. Видно, как уже днем 27 ноября о берег все еще бьются немалые волны. На террасе заметны люди. Вероятно, они будут ликвидировать последствия ночной непогоды.

Непогода разрушила террасу на побережье в Одессе: смотрите видео

Штормовой ветер в Одесской области

Непогода в Одесской области вызвана штормом Йылмаз, который пришел в область накануне, 26 ноября. Сильные порывы ветра и дожди будут сохраняться и в дальнейшем – примерно до 30 ноября. В течение следующих дней в Одессе прогнозируют штормовой ветер. Из-за этого волны на побережье поднимутся до 1,8 метра высотой. Помимо этого регион накроют дожди.

Обратите внимание! Спасатели предупредили, что 27 ноября по всей Украине будут сильные порывы ветра. На высокогорье Карпат они будут достигать 25–30 метров в секунду.

Какой будет погода в регионе

По данным Укргидрометцентра, в течение выходных, 27–28 ноября, температура воздуха в Одесской области будет колебаться в пределах +11...+13 градусов. Похожая погода будет удерживаться в регионе и в понедельник, 29 ноября. Впрочем, уже в последний день месяца резко похолодает. Столбики термометров будут показывать +3...+5 градусов. В первый день декабря температура будет продолжать падать, а ночью даже ударят морозы. При этом, осадки прекратятся и будет ясно.