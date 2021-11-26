Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Самые плохие погодные условия прогнозируют на поздний вечер.

Обратите внимание В Украине объявили штормовое предупреждение в ближайшее время: в каких регионах

Штормовой ветер и дожди

В Одессе прогнозируют штормовой ветер. Учитывая это, волны на одесском побережье поднимутся до 1,8 метра. Пик стихии ожидают поздно вечером. В это время будет дождь.

Температура воздуха будет достаточно теплой – в среднем +10 – +14 градусов. Вода в море тоже составит +10°.

Погода 26 – 27 ноября

По данным Гидрометценра Черного и Азовского морей, в Одессе в течение этих двух дней переменная облачность. Ночью и утром ожидается дождь, а днем ​​без осадков. Ветер ночью и утром – юго-восточный, 15 – 20 метров в секунду, днем ​​– юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять 8 – 10 градусов тепла, днем ​​– от 12 до 14 градусов тепла.

В Одесской области предупреждают о плохой видимости на дорогах во время дождя – 500 – 1000 метров.

Погода 28 – 29 ноября

На протяжении всего дня будет облачно с прояснениями. Дождь синоптики прогнозируют постоянно. Лишь ночью 28 ноября осадков не будет. Ветер – южный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью 1 декабря ожидают местами порывы ветра – 15 – 18 метров в секунду. Температура ночью – 2 – 7 градусов тепла, днем ​​– +9 – +14.

Погода в реальном времени / Карта Windy.com