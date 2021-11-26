В Украине ожидают ухудшения погодных условий. Оно придет в виде сильных порывов ветра.
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Штормовое предупреждение в Украине
В ближайший час (начало действовать с 09:50 – 24 канал) с удержанием до конца суток 26 ноября порывы ветра 15 – 20 метров за секунду,
– отметили синоптики.
Сильный ветер сохранится ночью и утром 27 ноября. Под влиянием стихии окажется территория всей Украины. В то же время на высокогорье Карпат ветры будут дуть еще сильнее – до 25 – 30 метров в секунду.
По всей территории объявили I уровень опасности – желтый.
Прогноз погоды на 26 и 27 ноября
- На 26 ноября синоптики прогнозируют солнечный день почти во всех областях, кроме Львовской, Волынской и Закарпатской, там могут пройти дожди. Воздух в среднем прогреется до +6...+8 градусов, прохладнее будет на Востоке, теплее – на Юге.
- 27 ноября температура немного вырастет, местами будет достигать + 11...+15 градусов. Однако дожди ожидают в каждой из областей.
В украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот с сайта Гидрометцентра