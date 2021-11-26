В Украине ожидают ухудшения погодных условий. Оно придет в виде сильных порывов ветра.

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Штормовое предупреждение в Украине

В ближайший час (начало действовать с 09:50 – 24 канал) с удержанием до конца суток 26 ноября порывы ветра 15 – 20 метров за секунду,

– отметили синоптики.

Сильный ветер сохранится ночью и утром 27 ноября. Под влиянием стихии окажется территория всей Украины. В то же время на высокогорье Карпат ветры будут дуть еще сильнее – до 25 – 30 метров в секунду.

По всей территории объявили I уровень опасности – желтый.

Прогноз погоды на 26 и 27 ноября

На 26 ноября синоптики прогнозируют солнечный день почти во всех областях, кроме Львовской, Волынской и Закарпатской, там могут пройти дожди. Воздух в среднем прогреется до +6...+8 градусов, прохладнее будет на Востоке, теплее – на Юге.

27 ноября температура немного вырастет, местами будет достигать + 11...+15 градусов. Однако дожди ожидают в каждой из областей.



В украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот с сайта Гидрометцентра