Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Найгірші погодні умови прогнозують на пізній вечір.

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Штормовий вітер та дощі

В Одесі прогнозують штормовий вітер. З огляду на це, хвилі на одеському узбережжі піднімуться до 1,8 метра заввишки. Пік негоди очікують пізнього вечора. У цей же час буде дощ.

Температура повітря натомість буде досить теплою – у середньому +10 – +14 градусів. Вода в морі теж становитиме +10°.

Погода 26 – 27 листопада

За даними Гідрометценру Чорного та Азовського морів, в Одесі упродовж цих двох днів буде мінливо хмарно. Вночі та вранці очікують значний дощ, а вдень – без опадів. Вітер вночі та вранці – південно-східний, 15 – 20 метрів за секунду, вдень – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 8 – 10 градусів тепла, вдень – від 12 до 14 градусів тепла.

На Одещині попереджають про погану видимість на автошляхах під час дощу – 500 – 1000 метрів.

Погода 28 – 29 листопада

Упродовж всього дня буде хмарно з проясненнями. Дощ синоптики прогнозують майже постійно. Лише вночі 28 листопада опадів не буде. Вітер – південний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі 1 грудня очікують місцями пориви вітру – 15 – 18 метрів за секунду. Температура вночі – 2 – 7 градусів тепла, вдень – +9 – +14.

Погода в реальному часі / Карта Windy.com