Синоптики прогнозували, що цього дня на Львівщині йтиме мокрий сніг. На жаль, температура наразі не дозволяє йому запорошити вулиці та дахи, щоб перетворити Львів на справжню зимову казку.

До теми На Львівщині сніжитиме: прогноз погоди на 27 листопада – 1 грудня

У Львові впав сніг

Зранку 29 листопада у Львові почав падати сніг. Станом на 11:45 він продовжує йти. Минулого разу в місті сніжило 23 листопада. Однак тоді снігопад тривав недовго – вже за кілька хвилин усе завершилось.

За прогнозами синоптиків Львівського регіонального гідрометцентру, цього дня у Львові повинні були падати дощ та мокрий сніг. Вночі та зранку дороги міста вкрила ожеледиця.

Вітер – західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура протягом дня коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.

Дивіться відео, як у Львові падав сніг:

Цікаво Зливи, мокрий сніг і вітер: синоптики попереджають про значне погіршення погоди

На Львівщині продовжить сніжити

Синоптики прогнозують, що на Львівщині продовжуватиме сніжити. В області 30 листопада буде хмарно з проясненнями. Протягом доби падатиме мокрий сніг. Окрім цього, можливі снігопади. Дороги Львівщини огорне ожеледиця.

Вітер – західний зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 30 листопада / Дані Укргідрометцентру

Наступного дня, 1 грудня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують. Вдень часом падатиме мокрий сніг. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 1 грудня / Дані Укргідрометцентру