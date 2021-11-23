Зимой Львов превращается в город со страниц рождественских сказок. Особую атмосферу добавляют традиционные ярмарки с глинтвейном, главная елка возле Оперного театра и, конечно же, праздничные витрины.

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Во Львове готовятся к зимним праздникам

Центр города постепенно начал наполняться атмосферой Рождества. На площади Рынок и прилегающих улицах активно украшают витрины магазинов, хостелы, рестораны, кафе и пабы.

На их дверях и окнах начали появляться искусственные елочные ветки и фонарики с желтым светом. К примеру, в одном из хостелов возле Театра пива "Правда" гирляндами украсили весь этаж.

Туристы и львовяне обожают праздничные декорации Львова. Они часто останавливаются, чтобы сфотографироваться возле волшебных зимних фотозон, которые с наступлением холодов усеивают весь центр города.

Кроме этого, каждый декабрь во Львове уже несколько лет подряд проводят конкурс на лучшее рождественское декорирование витрин. Нескольких победителей награждают денежными премиями. Так, власти поощряют рестораторов и предпринимателей украшать город в канун Рождества.

Заметьте! Во Львове уже готовятся к установке еще одной традиционной зимней локации – ледового катка возле Ратуши. Он будет работать до 10 марта 2022 года.

Смотрите фото праздничных львовских витрин / Фото Юрия Богуна