Інших варіантів немає, – Садовий пояснив, чому у Львові посилили карантин

Ситуація з коронавірусом у Львові – вкрай тривожна. Щодня кількість хворих продовжує невпинно зростати. Тому з 18 жовтня у місті почали діяти посилені карантинні обмеження.

За словами міського голови Андрія Садового, завантаженість львівських лікарень наразі становить 52%. У місті продовжують збільшувати кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Актуально У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження

У Львові зростає кількість хворих на COVID-19

Садовий зазначив, що у вихідні кількість нових хворих на коронавірус не була критичною. Однак у Львові все одно зберігається негативна динаміка поширення COVID-19.

В наших лікарнях збільшується кількість хворих, і ця тенденція має зростаючу динаміку. Так виглядає, що якщо ті дії, які ми відсьогодні вчиняємо в нашому місті, не дадуть результату, то обмеження будуть значно жорсткіші,

– додав міський голова.

Усі львівські школярі з 18 жовтня пішли на канікули. Окрім цього, за словами Садового, в місті достатньо жорстко прописали правила для ресторанів, кафе та магазинів – весь персонал обов'язково повинен бути вакцинований. Також містянам потрібно ретельно дотримуватись маскового режиму в транспорті та громадських місцях.

"Ми переходимо в режим життя з певними обмеженнями, але інших варіантів немає. Ми маємо по Львову достатньо непоганий резерв ковідних ліжкомісць у лікарнях", – зауважив мер.

За його словами, станом на 18 жовтня міські лікарні завантажені десь на 52%, проте місяць тому була зовсім інша ситуація.

"Ми готуємось до найгірших ситуацій, але краще, щоб така підготовка була марною", – підсумував міський голова.

У Львові тимчасово зупинили планові госпіталізації та операції в лікарнях через складну ситуацію з коронавірусом.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу