Інвестори з Китаю і Катару хочуть вкласти 5 мільярдів доларів у будівництво заводу на Львівщині

Інвестори з Китаю, Катару та Саудівської Аравії хочуть вкласти 5 мільярдів доларів у будівництво нового заводу біля Червонограда. Там виготовлятимуть синтетичне рідке паливо.

Обласна влада цілком підтримує цей проєкт. Новий завод створить низку робочих місць в регіоні.

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На Львівщині хочуть побудувати новий завод

Представники облради та ЛОДА 25 січня зустрілися з делегацією інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Китаю. Вони приїхали в Україну, щоб презентувати свій проєкт та заручитися підтримкою місцевої влади й сприянням уряду.

Іноземці хочуть створити у Червоноградському районі промисловий комплекс з виробництва синтетичного рідкого палива. Його виготовлятимуть із сировини Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Вартість проєкту – приблизно 5 мільярдів доларів.

За словами розробників проєкту, на Львівщині планують впровадження низки новітніх технологій світового рівня, які до цього часу не використовувалися в Україні,

– зазначили в ЛОР.

Будівництво такого заводу пришвидшить соціально-економічний розвиток регіону та дасть можливість створити нові робочі місця і залучити інвестиції.



Представники влади області зустрілися з іноземними інвесторами / Фото ЛОР

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Обласна влада підтримуватиме проєкт

Представники обласної влади повністю підтримали нове будівництво. Вони обіцяли посприяти в інвестиційному супроводі, зокрема допомогти отримати дозвільні документи, знайти земельні ділянки й налагодити комунікацію з місцевою владою та населенням. Також інвесторам допоможуть у розв'язанні проблемних питань, з якими, ймовірно, вони стикнуться.

Заступник комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та ПЕКу Тарас Подвірний зауважив, що цей новий завод дасть змогу відновити індустріальний Червоноградський район та територію усього Львівсько-Волинського вугільного басейну, які наразі страждають від закриття окремих гірничих підприємств.

"Пріоритетом обласної ради є створення робочих місць, а також впровадження заходів з енергоощадження та будівництво сучасних заводів, тому впевнений, що на регіональному рівні виконавча гілка влади та представницька активно сприятимуть реалізації цього проєкту", – додав посадовець.

Іноземні інвестори та представники обласної влади домовилися напрацювати дорожню карту та алгоритм дій супроводу проєкту на кожному етапі його реалізації.