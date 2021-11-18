Нова спортивна локація з'явиться на вулиці Вахнянина, 29. Облаштовувати парк розпочнуть наступного року.

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У Львові побудують урбан-парк

Керівник управління молоді та спорту ЛОДА Роман Хім'як розповів, що з обласного бюджету виділять гроші на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва першого урбан-парку у Львові. Його 3 місяці тому запропонували створити представники платформи вуличних культур Street Culture.

Такі локації вже є у Києві та Харкові. Вартість об'єкту чимала – майже 100 мільйонів гривень. ЛОДА виділить кошти на виготовлення ПКД. 80% фінансування становитиме з державного бюджету і 20% – співфінансування з місцевих бюджетів,

– зауважив посадовець.

За виділення грошей на виготовлення проєктно-кошторисної документації депутати проголосували на сесії обласної ради 16 листопада.

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Парк матиме площу 3 футбольних полів

За словами Хім'яка, щодо державного фінансування, то необхідну суму на будівництво парку наразі ще не заклали у бюджетну стрічку. Посадовець зауважив, що поки очікують на друге читання бюджету, проте вже мають гарантії, що парк таки облаштують.

"Реальний термін облаштування – близько 9 місяців. Тут немає великих будівельних бетонних робіт, потрібно облаштувати зону гумового покриття. Думаю, можна за рік втілити цей проєкт", – додав посадовець.

Площа урбан-парку становитиме приблизно 3 футбольні поля. Тут створять зони брейкдансу, боулдерінгу, скелелазіння, скейт-парк. Також облаштують локації для дітей, де можна буде кататися на велосипедах та самокатах.