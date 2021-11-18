Конкурс проходить у Брюсселі. Оголошення переможця відбудеться 18 листопада.

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Львів змагається за звання "Молодіжної столиці Європи 2024"

У Брюсселі 17 листопада відбулася фінальна презентація Львова на конкурсі "Молодіжна столиця Європи 2024". Місто протягом року змагалося за цей статус та пройшло всі відбори. Серед конкурентів Львова бельгійський Гент, молдовський Кишинів та угорський Веспрем.

Головна ідея презентації нашого міста на загальноєвропейському конкурсі звучить так: "Львів – легкий на підйом, динамічний та справді відкритий до входження у будь-яку спільноту. Тут ти можеш знайти те, що близьке тобі та легко влитись у будь-який "двіж",

– розповіли у пресслужбі Львівської міськради.

Церемонія нагородження переможця відбудеться 18 листопада о 15:00. Команда мережі молодіжних просторів "ТВОРИ!" запрошує переглянути трансляцію на сторінці Molo is a new youth!



Львів бере участь у конкурсі "Молодіжна столиця Європи 2024" / Фото ЛМР

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що гасло, з яким Львів бере участь у конкурсі, – "Lviv: easy to move".

"Вже сьогодні о 15:00 всі дивимось церемонію оголошення результатів. А це ролик, який є частиною нашої презентації у Брюсселі. Відео вийшло дуже круте! Нумо рухатись! У Львові це – легко", – підсумував мер.

Дивіться презентацію Львова на конкурсі "Молодіжна столиця Європи 2024":

Текст допису Андрія Садового:

Lviv: easy to move. У Львові легко рухатись. Це слоган, з яким наша команда ТВОРИ йде на фінал конкурсу Європейська молодіжна столиця. Вже сьогодні о 15:00 всі дивимось церемонію оголошення результатів. А це ролик, який є частиною нашої презентації у Брюсселі. Відео вийшло дуже круте! Давайте рухатись) у Львові це легко.