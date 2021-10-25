У кафе та ТРЦ лише з сертифікатом: на Львівщині почали діяти нові карантинні обмеження

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада. Нові правила не поширюються на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Таке рішення ухвалила напередодні обласна комісія ТЕБ і НС.

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Нові правила для відвідувачів кафе та ТРЦ

Людей, які відвідуватимуть ресторани кафе, промислові ринки, торгово-розважальні центри, салони краси впускатимуть лише з сертифікатом про вакцинацію, або негативним ПЛР-тест.

Останній має бути зроблений за 72 години до відвідування закладу.

Карантинні обмеження у Львові: головне

Посилений карантин у Львові запровадили 18 жовтня за рішенням ТЕБ та НС. Ще тоді Садовий припустив, що з 1 листопада ресторани та кафе дозволять відвідувати лише вакцинованим або з негативним ПЛР-тестом.

Головні правила з 18 жовтня:

Не можна проводити масові заходи, окрім тих, де усі учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест.

Заповненість залів повинна становити не більше ніж 50% від загальної кількості місць.

Ринки, магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть продовжувати працювати, якщо весь персонал – вакцинований або має негативний ПЛР-тест.

В закладах торгівлі обов'язково потрібно носити маски, а заповненість приміщень повинна становити не більше ніж 50%.

Ресторани, бари та кафе у Львові працюватимуть лише до 23:00. Усі працівники повинні бути вакцинованими або з негативними ПЛР-тестами.

Заклади мають бути заповненими менше ніж на 50%. За столиком повинні сидіти не більше 4 людей.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу