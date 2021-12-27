У Карпатах дивом врятували 21-річну туристку зі Львівщини

Рятувальники ДСНС провели вдалу спецоперацію з евакуації травмованої дівчини. 21-річна туристка травмувалася 26 грудня на полонині Смотрич та самостійно спуститися до найближчого населеного пункту не могла.

Про інцидент, який стався на одній з вершин гірського масиву Чорногора у Карпатах, рятувальники дізналися 26 грудня о 17:05. Надзвичайникам подзвонив мешканець Коломиї, що повідомив про травмування дівчини.

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На місце події одразу вирушили 5 бійців пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина.

Кілька годин пробула у снігу



21-річну дівчину спустили до села Дземброня / Фото ДСНС Івано-Франківської області

Чоловік розповів рятувальникам, що 21-річна туристка зі Львівщини зазнала травму внаслідок падіння на полонині Смотрич.

Майже через 3 години після отримання інформації про постраждалу рятувальники змогли до неї дістатися.

О 19:50 надзвичайники встановили на праву ногу дівчини шину, а саму туристку вклали на багатофункціональні ноші.

Як з'ясувалося, під час падіння жінка зламала кінцівку та не могла спуститися з гори. Бійці ДСНС дотягнули туристку до села Дземброня. Там її передали медикам екстреної медичної допомоги.

Сезон інцидентів у горах

З настанням зими у Карпатах різко збільшилася кількість випадків травмувань туристів. Через несприятливі погодні умови та ускладнення руху популярними маршрутами, а також відкриття лижного сезону, рятувальникам доводиться працювати дуже часто. Востаннє випадок травмування у горах стався 19 грудня на горі Тростян. Надзвичайникам довелося надавати допомогу двом лижникам, які зазнали травм під час катання.