Киянин купив речі євреїв зі львівського гетто та подарував музеєві: фото артефактів

Речі з львівського гетто продали на аукціоні. Їх придбав київський меценат Євген Городецький і віддав у музей Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Всі предмети знайшли на даху одного з будинків вулиці Лемківської. Інформація про це з'явилася 21 січня.

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Які речі отримав "Бабин Яр"

Серед речей є документи, фото, релігійні ритуальні речі єврейської спільноти Львова. Їхні власники, можливо, загинули під час німецької окупації у часи Другої світової війни.

Чому предмети збереглись

У Львові історики зазначили, що документи, ймовірно, збереглися завдяки представникам юденрату – єврейському органу самоврядування, який ініціювала німецька влада. Також є версія, що це зробили це могла єврейська служба порядку.

Речі євреїв, які знайшли у Львові / Фото фейсбук-сторінки Євгена Городецького

Як знайшли речі

Як написав меценат Городецький, він не знає номера будинку, де все знайшли. Крім цього, немає інформації про те, як саме відшукали предмети.

Очевидно, продавцю фотографій є що приховувати. Ми не знаємо, за яких обставин були знайдені ці речі. Можемо припускати, що їх знайшли робітники під час будівництва чи ремонту. Речі були сховані в піску, тому добре збереглись,

– зазначив Городецький.

Що ще продавали на аукціоні

Цінний лот на аукціоні Violity випадково побачив фотограф Арсеній Герасименко. За його словами, в описі мовилось, що це унікальна колекція тематичних предметів євреїв, які були зібрали з одного місця.

Також на аукціоні продавали такі речі:

нарукавні пов'язки євреїв;

мезузу з оригінальною вкладкою;

тфіліни з листами Тори;

фотографії та листівки;

релігійні сувої,

вишиті комірці для дітей.

Герасименко сказав, що за документами, можна вважати, що все належало саме львів'янам.

Скільки коштували речі

Всі предмети поділили на 2 лоти. Перший з яких викупили у листопаді 2021 року, а другий – у грудні. За все Городецький заплатив понад 45 тисяч гривень.

Речі вже передали в музей Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у столиці. Городецький додав, що наразі документи опрацьовує директор бібліотечних та видавничих проєктів Олег Шовенко.

"Тепер в повній колекції понад 100 різних документів: довідки, листи, книги, продуктові картки, рецепти, розписки про вилучення цінних речей, ощадні книжки, розстрільні чи депортаційні списки, пов’язки із зіркою Давида та номерами, предмети культу", – написав Городецький.

Знахідки будуть цікавими для істориків / Фото фейсбук-сторінки Євгена Городецького

Чим може бути корисною колекція

Меценат наголосив, що з колекції можна дізнатися прізвищ, тому потрібно шукати родичів цих людей. Крім цього, на світлинах видно вулиці Раппопорта, Сонячна (колишня назва Куліша), запрошення на весілля у Жовкву.

Львівський дослідник Голокосту Андрій Усач навіть впізнав на фото в одному з документів прізвище Арнольда Хаусмана. Це чоловік, донька якого пережила Голокост, а він служив в єврейській службі порядку.

Речі з львівського гетто зберігатимуть у Києві: дивіться відео

Львівське гетто було третім за величиною у Третьому рейху, через нього пройшли понад 138 тисяч євреїв.