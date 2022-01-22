Все предметы обнаружили на крыше одного из домов улицы Лемковской. Информация об этом появилась 21 января.

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Среди вещей есть документы, фото, религиозные ритуальные вещи еврейского сообщества Львова. Их владельцы, возможно, погибли во время германской оккупации во время Второй мировой войны.

Почему предметы сохранились

Во Львове историки отметили, что документы, вероятно, сохранились благодаря представителям юденрата – еврейскому органу самоуправления, инициированному немецкими властями. Также есть версия, что это могла сделать еврейская служба порядка.

Вещи евреев, которые нашли во Львове / Фото фейсбук-страницы Евгения Городецкого

Как нашли вещи

Как написал меценат Городецкий, он не знает номер дома, где все нашли. Кроме этого, нет информации о том, как именно отыскали предметы.

Очевидно, продавцу фотографий есть что скрывать. Мы не знаем при каких обстоятельствах были найдены эти вещи. Можем предполагать, что их нашли рабочие во время строительства или ремонта. Вещи были спрятаны в песке, поэтому хорошо сохранились,

– отметил Городецкий.

Что еще продавали на аукционе

Ценный лот на аукционе Violity случайно увидел фотограф Арсений Герасименко. По его словам, в описании говорилось, что это уникальная коллекция тематических предметов евреев, собранных в одном месте.

Также на аукционе продавали следующие вещи:

нарукавные повязки евреев;

мезузу с оригинальной вкладкой;

тфилины с листами Торы;

фотографии и открытки;

религиозные свитки,

вышитые воротники для детей.

Герасименко сказал, что по документам можно полагать, что все принадлежало именно львовянам.

Сколько стоили вещи

Все предметы разделили на 2 лота. Первый из которых был выкуплен в ноябре 2021 года, а второй – в декабре. За все Городецкий заплатил более 45 тысяч гривен.

Вещи уже передали в музей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в столице. Городецкий добавил, что документами занимается директор библиотечных и издательских проектов Олег Шовенко.

"Теперь в полной коллекции более 100 различных документов: справки, письма, книги, продуктовые карточки, рецепты, расписки об изъятии ценных вещей, сберегательные книжки, расстрельные или депортационные списки, повязки со звездой Давида и номерами, предметы культа", – написал Городецкий.

Находки будут интересны историкам / Фото фейсбук-страницы Евгения Городецкого

Чем может быть полезна коллекция

Меценат подчеркнул, что из коллекции можно узнать фамилии, поэтому нужно искать родственников этих людей. Кроме этого, на фотографиях видны улицы Раппопорта, Солнечная (прежнее название Кулиша), приглашения на свадьбу в Жовкву.

Львовский исследователь Холокоста Андрей Усач даже узнал на фото в одном из документов фамилию Арнольда Хаусмана. Это мужчина, дочь которого пережила Холокост, а он служил в еврейской службе порядка.

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Справка. Львовское гетто было третьим по величине в Третьем рейхе, через него прошли более 138 тысяч евреев.