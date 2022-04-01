Козицький пояснив загадкові "вибухи" на Львівщині: відкривали нове родовище газу
Джерело:телеграм Максима Козицького
На Львівщині ввечері 31 березня під час оголошення повітряної тривоги пролунали загадкові вибухи. 1 квітня Максим Козицький пояснив, що ж насправді трапилося.
Голова ОВА заявив, що на Львівщині відкрили нове газове родовище. Тому мешканці й почули звуки, як від вибухів.
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Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля,
– наголосив Козицький.
Він додав, що тепер область нарощуватиме видобуток газу.
Дивіться відео з відкриття родовища на Львівщині:
Зауважимо, вчора низка телеграм-каналів поширили інформацію про нібито ракетні удари по Львівщині. Козицький цю інформацію спростував.