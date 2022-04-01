Очільник Львівської ОВА зазначив, що у четвер, 31 березня, дійсно була загроза нападу з акваторії Чорного моря. Тож це й було причиною спрацювання повітряної тривоги. Але жодного удару по області таки не було.

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Довіряйте лише перевіреним джерелам

Так, Максим Козицький підкреслив, що за вчорашній день мережею поширювали два вкиди про дії окупантів на території Львова й області. У двох цих випадках, наголосив очільник Львівської ОВА, інформація не підтвердилася.

Ворог хоче налякати нас, розділити та посіяти паніку. Не піддавайтесь. Вірте в ЗСУ та черпайте інформацію з офіційних джерел,

– наголосив він.

Ще вчора ввечері Максим Козицький пояснив, звідки мешканці Львівщини могли почути звуки, схожі на вибухи. Він пояснив, що в одному з населених пунктів області співробітники газовидобувної вишки здійснювали контрольований викид суміжних газів.

Це й стало причиною звуку, схожого на вибух, а також загоряння. Що очевидці й зняли на відео та почали активно поширювати соціальними мережами.

Вам ми вкотре нагадуємо, що ні в якому разі не варто знімати місця ударів або вибухів. Якщо вже й так сильно хочеться, то не публікуйте їх, будь ласка, у мережі. Пам'ятайте, що за це на вас може очікувати навіть кримінальне покарання.

Тим часом у Бєлгороді палають цистерни з паливом – дивіться відео: