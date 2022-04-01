З моменту повномасштабного нападу Росії минув понад місяць. 24 канал зібрав основні події війни за 1 квітня.

До теми Смерть дитини з Лисичанська, обстріл Дніпропетровщини: основне за 36 день війни

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04:14 Британська розвідка попередила, що Росія перекидає в Україну майже 2 тисячі військових із Грузії. Країна-агресор вимушена зараз так вчинити через значні несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення і Україну.

04:02 МАГАТЕ консультується з українською владою та хоче найближчими днями направити першу місію на Чорнобильську АЕС. Продумують кроки для надання невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки для України.

03:27 Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раптово заявила, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій проти Москви. Вона запевнила, що її країна виступає за всі міжнародні резолюції на підтримку України. Хоча ніяких офіційних документів щодо цього не оприлюднювали.

02:15 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з віцепрем'єром Польщі Ярославом Качинським та міністром внутрішніх справ Маріушом Камінським. Зокрема вони обговорили ініціативу Польщі щодо відправлення миротворців Альянсу в Україну.



Кулеба в Польщі / Фото МЗС

01:31 На Поліському напрямку ворог перегруповує війська. На територію Білорусі окупанти вивели до 5-ти БТГр. Припускають, що після відновлення боєздатності їх перекинуть на інші напрямки.

00:48 Майже на всій території України почали лунати сирени. Зокрема, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Кременчуцькому районі Полтавщини, Краматорському районі Донеччини.