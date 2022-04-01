С момента полномасштабного нападения России прошло больше месяца. 24 канал собрал основные события войны за 1 апреля.

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04:14 Британская разведка предупредила, что Россия перебрасывает в Украину около 2 тысяч военных из Грузии. Страна-агрессор вынуждена сейчас так поступить из-за значительных неожиданных потерь, которые она понесла во время вторжения в Украину.

04:02 МАГАТЭ консультируется с украинскими властями и хочет в ближайшие дни направить первую миссию на Чернобыльскую АЭС. Продумывают шаги по оказанию неотложной технической помощи по вопросам ядерной безопасности для Украины.

03:27 Президент Грузии Саломе Зурабишвили внезапно заявила, что Грузия присоединилась к международным санкциям против Москвы. Она заверила, что страна выступает за все международные резолюции в поддержку Украины. Хотя никаких официальных документов на этот счет не обнародовали.

02:15 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве с вице-премьером Польши Ярославом Качинским и министром внутренних дел Мариушем Каминским. В частности, они обсудили инициативу Польши по отправке миротворцев Альянса в Украину.



Кулеба в Польше / Фото МИД

01:31 На Полесском направлении враг перегруппировывает войска. На территорию Беларуси оккупанты вывели в 5 БТГр. Предполагают, что после восстановления боеспособности их перебросят на другие направления.

00:48 Почти на всей территории Украины начали раздаваться сирены. В частности, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях, Кременчугском районе Полтавщины, Краматорском районе Донетчины.