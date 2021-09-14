Крізь 5-тисантиметрову щілину між ребрами: у Львові провели 2 унікальні операції на серці

У Львові медики Центру серця і судин вперше провели унікальну операцію на мітральному клапані. Втручання виконували крізь 5-тисантиметрову щілину між ребрами.

Операції зробили 2 пацієнтам – 64-річній жінці та 38-річному чоловікові. Їх виконували спільно з польськими хірургами.

До теми Розірвало нирку на стадіоні: львівські лікарі врятували 14-річного хлопчика

У Львові провели 2 унікальні операції на серці

За словами лікарів, втручання на мітральному клапані медики Центру серця і судин провели вперше.

Новий рівень кардіохірургії в Лікарні швидкої допомоги міста Львова! Вперше медики Центру серця і судин провели втручання на мітральному клапані – протезування та пластику крізь 5-сантиметрову щілину між ребрами,

– зазначили у медзакладі.

Операції врятували життя двом людям. Їх проводили спільно з польськими хірургами Томашем Стонцелом та Мачєком Урліком.

Дивіться фото з операційної / Фото Клінічної лікарні ШМД Львова

Цікаво Мама відмовилась через вроджену ваду: немовля, яке рятували львівські лікарі, нарешті всиновлять

Львівські медики врятували життя пацієнтам

В обох пацієнтів був хворий мітральний клапан. Тож вони скаржились на пришвидшене серцебиття, задишку і набряки на ногах. Лікарі зважили усі показники, запросили польських колег та підготувались до перших операцій на мітральному та тристулковому клапанах.

Першою пацієнткою була 64-річна Валентин а. Її хронічна ревматична хвороба серця далася взнаки нещодавно. Коли ліки вже не могли зарадити прогресуванню хвороби, жінка зрозуміла, що більше не можна зволікати. Пацієнтці замінили вражені хворобою елементи клапана на штучний, який забезпечив правильний односторонній рух крові крізь себе.

а. Її хронічна ревматична хвороба серця далася взнаки нещодавно. Коли ліки вже не могли зарадити прогресуванню хвороби, жінка зрозуміла, що більше не можна зволікати. Пацієнтці замінили вражені хворобою елементи клапана на штучний, який забезпечив правильний односторонній рух крові крізь себе. Другим пацієнтом став 38-річний Володимир. Йому раніше поставили діагноз "набута вада серця з важкою мітральною недостатністю". Ще з молодого віку він не міг пройти кімнатою й кількох метрів без задишки. Чоловікові "відремонтували" пошкоджені елементи у структурі клапана, відновивши його правильну функцію. Для цього медики пришили неохорди – штучні хорди, спеціально сформовані хірургами, і стабілізували клапани звужувальними кільцями.

Втручання з мінідоступу є малотравматичним. Воно сприяє швидшому відновленню пацієнта – до активного життя він повертається через 2 тижні замість 2 – 3 місяців.