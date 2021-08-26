Розірвало нирку на стадіоні: львівські лікарі врятували 14-річного хлопчика

За словами лікарів, літо – "гарячий" сезон для медиків. До лікарні потрапляють багато дітей з переломами кінцівок, розірваними нирками, шлунками та підшлунковими. У травмах маленьких пацієнтів винні катання на велосипедах і скутерах та інші екстремальні розваги.

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Хлопчик вдарився на стадіоні

Нещодавно урологи Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" врятували 14-річного хлопчика, у якого розірвало нирку. Дитина приїхала зі Стрийщини.

Маленький пацієнт розповів, що він разом із друзями був на стадіоні. Хлопчик випадково зачепився і вдарився в бік об металеву урну. Після цього підліток повернувся додому й почав блювати.

Хлопчик не одразу розповів про інцидент батькам. Вранці він побачив кров у сечі. Підліток злякався та сказав про усе мамі. Зі Стрийської районної лікарні маленький пацієнт потрапив в "Охматдит" з гематомою печінки та розривом нирки.



Підліток випадково травмувався на стадіоні / Фото "Охматдит"

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Нирка дитини була розірвана

Після обстежень хірурги побачили, що внаслідок удару нирка розірвалася. Однак, на щастя, магістральні судини не постраждали, тож лікарі вирішили спробувати її врятувати. Команда урологів зшила орган так, що обидві його частини зберегли функціональність.

До операції залучили низку лікарів: урологів Андрія Поцюрка, Ігоря Гримака, Данила Іваськевича, Богдана Гижа та хірурга Романа Поцюрка. Анестезіологічний супровід здійснювала Адріана Талама.

Дитина матиме обидві нирки! Юний пацієнт уже сам ходить, сечовидільна система добре працює. Лікарі продовжують стежити за тим, як впливає на відтік сечі післяопераційний рубець,

– розповіли у лікарні.

За словами медиків, у хлопчика все добре загоюється. 26 серпня його випишуть додому. Медики закликають батьків стежити за своїми дітьми.

"Дослідження світу і своїх можливостей – це чудово, але, будь ласка, подбайте про безпеку своїх дітей! Екстремальні розваги – це не найкращий спосіб проведення канікул, особливо, коли він закінчується у лікарні", – зазначили лікарі.



У хлопця розірвалась нирка / Фото "Охматдит"



Медики врятували орган дитини / Фото "Охматдит"