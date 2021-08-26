По словам врачей, лето – "горячий" сезон для медиков. В больницу попадают многие дети с переломами конечностей, разорванными почками, желудками и поджелудочными. В травмах маленьких пациентов виноваты катание на велосипедах и скутерах и другие экстремальные развлечения.

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Мальчик ударился на стадионе

Недавно урологи Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" спасли 14-летнего мальчика, у которого разорвало почку. Ребенок приехал со Стрыйского района.

Пациент рассказал, что он вместе с друзьями был на стадионе. Мальчик случайно зацепился и ударился в бок о металлическую урну. После этого подросток вернулся домой и начал блевать.

Мальчик не сразу рассказал об инциденте родителям. Утром он увидел кровь в моче. Подросток испугался и сказал обо всем маме. Из Стрыйской районной больницы пациент попал в "Охматдет" с гематомой печени и разрывом почки.



Подросток случайно травмировался на стадионе / Фото "Охматдет"

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Почка ребенка была разорвана

После обследований хирурги увидели, что в результате удара почка разорвалась. Однако, к счастью, магистральные сосуды не пострадали, поэтому врачи решили попытаться ее спасти. Команда урологов сшила орган так, что обе его части сохранили функциональность.

К операции привлекли ряд врачей: урологов Андрея Поцюрко, Игоря Гримака, Данила Иваськевича, Богдана Гижа и хирурга Романа Поцюрко. Анестезиологическое сопровождение осуществляла Адриана Талама.

У ребенка будут обе почки! Юный пациент уже сам ходит, мочевыделительная система хорошо работает. Врачи продолжают следить за тем, как влияет на отток мочи послеоперационный рубец,

– рассказали в больнице.

По словам медиков, у мальчика все хорошо заживает. 26 августа его выпишут домой. Медики призывают родителей следить за своими детьми.

"Исследование мира и своих возможностей – это замечательно, но, пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своих детей! Экстремальные развлечения – это не лучший способ проведения каникул, особенно, когда он заканчивается в больнице", – отметили врачи.



У парня разорвалась почка / Фото "Охматдет"



Медики спасли орган ребенка / Фото "Охматдет"