К счастью, сонная артерия пациента осталась невредимой. Мужчину уже выписали из больницы.

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Мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой

Недавно скорая доставила в клиническую больницу скорой медицинской помощи 32-летнего жителя Червоноградского района, который перерезал себе шею болгаркой. Заведующий хирургическим отделением №1 больницы Игнат Герич рассказал, что у пациента была массивная рана мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника. К счастью, болгарка не повредила сонную артерию – она остановилась в нескольких миллиметрах от нее.

По словам врачей скорой, мужчина работал дома. Его болгарка была без защитного щитка. Пострадавший споткнулся и упал на нее. Люди, которые были рядом, мгновенно выключили болгарку, однако она уже успела перерезать переднюю и боковую поверхность шеи, вплоть до позвонков. Герич отметил, что инструмент повредил пациенту щитовидную железу, что вызвало массивное кровотечение.

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Пациента уже выписали из больницы

В больнице мужчину сразу прооперировали. На днях его выписали домой.

Сонная артерия, к счастью, не была повреждена, были повреждены ее ветви, болгарка остановилась буквально за несколько миллиметров от магистрального сосуда, что и спасло мужчину, а также то, что больницы скорой оказали пациенту квалифицированную помощь,

– отметил врач.

По словам медиков, в больницы довольно часто попадают пациенты с разного рода травмами, вызванными болгаркой и другими электрическими инструментами. Однако чаще всего люди травмируют руки или ноги. С травмами шеи пациентов госпитализируют редко. То что мужчина выжил после такого повреждения, можно считать настоящим везением.