На щастя, сонна артерія пацієнта залишилась неушкодженою. Чоловіка вже виписали з лікарні.

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Чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою

Нещодавно швидка доставила до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 32-річного жителя Червоноградського району, який перерізав собі шию болгаркою. Завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич розповів, що у пацієнта була масивна рана м'яких тканин з ушкодженням м'язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта. На щастя, болгарка не ушкодила сонну артерію – вона зупинилася за кілька міліметрів від неї.

За словами лікарів швидкої, чоловік працював вдома. Його болгарка була без захисного щитка. Раптом постраждалий спіткнувся і впав на неї. Люди, які були поруч, миттєво вимкнули болгарку, однак вона вже встигла перерізати передню і бічну поверхню шиї, аж до хребців. Герич зазначив, що інструмент пошкодив пацієнтові щитоподібну залозу, що викликало масивну кровотечу.

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Пацієнта вже виписали з лікарні

У лікарні чоловіка відразу прооперували. Днями його виписали додому.

Сонна артерія, на щастя, не була пошкоджена, були ушкодженні її гілки, болгарка зупинилася буквально за кілька міліметрів від магістральної судини, що і врятувало чоловіка, а також те, що лікарні швидкої надали пацієнту кваліфіковану допомогу,

– зазначив лікар.

За словами медиків, до лікарень доволі часто потрапляють пацієнти з різного роду травмами, спричинених болгаркою та іншими електричними інструментами. Однак найчастіше люди травмують руки чи ноги. З травмами шиї пацієнтів госпіталізують рідко. Те що чоловік вижив після такого ушкодження, можна вважати справжнім везінням.