Купив квартиру, але не має її: ветеран АТО у Львові став заручником безглуздої ситуації

Львів'янин Ігор Галушка був на Майдані, потім пішов добровольцем на Схід. Там отримав важке поранення, далі – тривале лікування та реабілітація. Зараз же перед ветераном виник новий життєвий бар'єр.

За державні кошти 2 роки тому він придбав квартиру. Однак досі права власності на неї від забудовника не отримав.

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"Протягом 2 років від моменту покупки квартири я зобов'язаний принести право власності в соцзахист та показати. Я цього не зробив, я його не маю, бо об'єкт не здали", – пояснив Ігор Галушка.

Будинок не зданий через те, що забудовника притягнули до суду.

Ветеран має час до 2024 року

Водночас соцзахист почав надсилати Ігорю "вітальні листівки". Мовляв, принось право власності або через суд будемо вимагати повернення грошей.

Те, що вони звертаються з листами – ви ж прекрасно розумієте, що ми маємо в той чи інший спосіб відреагувати на цю ситуацію. Учасник АТО повинен був надати нам до березня 2011 року документ про те, що він оформив право власності. Він цього не зробив, але станом на сьогодні позову немає і найближчим часом не планується. Строк позивної давності закінчується в 2024 році і сподіваємось, що до цього часу ситуація врегулюється. Гелена Пайонкевич Директорка юридичного департаменту Львівської міської ради

Сам Галушка зауважив, що ситуація для нього досить неприємна та безглузда.

Така дурна ситуація для мене. Я просто став заручником цієї ситуації. Я все фактично зробив, але не можу принести те, чого в мене немає,

– пояснив він.

Попередній термін здачі будинку був ще 2 роки тому. Відтоді і тривають суди. Та чи встигне забудовник їх завершити до 2024 року – поки невідомо.

Що кажуть у компанії забудовника

Ігор Галушка у 18 років пережив криваві події, які змінили його життя. Вражаючу історію героя читайте тут.

Там наголосили на тому, що для здачі будинку треба виграти справу.

"Фактично будинки готові, збудовані, підведені зі всіма мережами, з газом, світлом, водою. Але юридично ще не здані. Там живуть люди, ми це забезпечили повністю", – зазначив представник компанії-забудовника Олег Труш.

У будинку, окрім Ігоря, своє право власності не отримала ще понад сотня мешканців. Зараз вони, які і ветеран, сподіваються на швидке завершення судів.

Держава обіцяє профінансувати купівлю житла для ветеранів та переселенців з окупованих територій. Для цього у бюджеті заклали понад 5 мільярдів гривень.

У 2021 році грошові компенсації на придбання житла отримали майже 700 ветеранів і членів родин загиблих. Половина з них – захисники-переселенці з тимчасово окупованих територій.

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