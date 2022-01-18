За государственные средства 2 года назад он приобрел квартиру. Однако до сих пор права собственности на нее от застройщика не получил.

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"В течение 2 лет с момента покупки квартиры я обязан принести право собственности в соцзащиту и показать. Я этого не сделал, я его не имею, потому что объект не сдали", – пояснил Игорь Галушка.

Дом не сдан из-за того, что застройщика привлекли к суду.

У ветерана есть время до 2024 года

В то же время соцзащита начала присылать Игорю "поздравительные открытки". Мол, приноси право собственности или через суд будем требовать возврата денег.

То, что они обращаются с письмами – вы же прекрасно понимаете, что мы должны в тот или иной способ отреагировать на эту ситуацию. Участник АТО должен был предоставить нам до марта 2011 года документ о том, что он оформил право собственности. Он этого не сделал, но по состоянию на сегодня иска нет и в ближайшее время не планируется. Срок исковой давности истекает в 2024 году и надеемся, еще до этого времени ситуация урегулируется. Гелена Пайонкевич Директор юридического департамента Львовского городского совета

Сам Галушка отметил, что ситуация для него довольно неприятная и нелепая.

Такая глупая ситуация для меня. Я просто стал заложником этой ситуации. Я все фактически сделал, но не могу принести то, чего у меня нет,

– пояснил он.

Предыдущий срок сдачи дома был еще 2 года назад. С тех пор и продолжаются суды. Но успеет ли застройщик их завершить к 2024 году – пока неизвестно.

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Что говорят в компании застройщика

Там отметили, что для сдачи дома надо выиграть дело.

"Фактически дома готовы, построены, подведены со всеми сетями, с газом, светом, водой. Но юридически еще не сданы. Там живут люди, мы это обеспечили полностью", – отметил представитель компании-застройщика Олег Труш.

В доме, кроме Игоря, свое право собственности не получили еще более сотни жильцов. Сейчас они, как и ветеран, надеются на скорое завершение судов.

Важно. Государство обещает профинансировать покупку жилья для ветеранов и переселенцев с оккупированных территорий. Для этого в бюджете заложили более 5 миллиардов гривен.

В 2021 году денежные компенсации на приобретение жилья получили почти 700 ветеранов и членов семей погибших. Половина из них – защитники-переселенцы с временно оккупированных территорий.

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