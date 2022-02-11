Купив пістолет і вирішив його перевірити: львів'янин влаштував стрілянину біля торгового центру

У Львові 10 лютого двоє чоловіків влаштували стрілянини. Один "перевіряв" пістолет біля торгового центру, а інший дістав зброю під час сварки.

В обох порушників пістолети вилучили. На місцях працювали слідчо-оперативні групи.

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Львів'янин стріляв біля ТРЦ

Патрульні вдень 10 лютого отримали інформацію, що біля торгового центру на вулиці Шевченка чоловік двічі вистрілив з пістолета. Після цього він сів в автомобіль Renault Logan і поїхав геть.

Патрульні побачили цю автівку на вулиці Мазепи. Виявилося, що це було таксі, а його пасажир був тим чоловіком, який стріляв біля ТЦ. Він розповів, що щойно придбав пістолет, тож вирішив його перевірити.

Після цього 34-річний львів'янин поїхав у ліс. За його словами, він постріляв заради розваги й там. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Пістолет у чоловіка вилучили.



Чоловік купив пістолет і вирішив його перевірити / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Львів'янин стріляв під час сварки

Ще один випадок трапився на вулиці Володимира Великого. Під час сварки між двома водіями один з них вистрілив у повітря. Після цього чоловік поїхав на своїй автівці Daewoo Lanos в напрямку вулиці Княгині Ольги.

Там його зупинили патрульні. 21-річний львів'янин продовжив сваритись з правоохоронцями. У нього знайшли пістолет і копію дозволу на нього. Інспектори також викликали на місце події відповідні служби.



Львів'янин витягнув пістолет під час конфлікту / Фото Патрульної поліції Львівщини



Обставини правопорушень встановить поліція / Фото Патрульної поліції Львівщини