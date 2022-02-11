У обоих нарушителей пистолеты изъяли. На местах работали следственно-оперативные группы.

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Львовянин стрелял возле ТРЦ

Патрульные днем 10 февраля получили информацию, что возле торгового центра на улице Шевченко мужчина дважды выстрелил из пистолета. После этого он сел в автомобиль Renault Logan и уехал восвояси.

Патрульные увидели эту машину на улице Мазепы. Оказалось, что это было такси, а его пассажир был тем мужчиной, который стрелял возле ТЦ. Он рассказал, что только что приобрел пистолет, поэтому решил его проверить.

После этого 34-летний львовянин уехал в лес. По его словам, он пострелял ради развлечения и там. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Пистолет у мужчины изъяли.



Мужчина купил пистолет и решил его проверить / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Львовянин стрелял во время ссоры

Еще один случай произошел на улице Владимира Великого. Во время ссоры между двумя водителями один из них выстрелил в воздух. После этого мужчина поехал на своей машине Daewoo Lanos в направлении улицы княгини Ольги.

Там его остановили патрульные. 21-летний львовянин продолжил ссориться с правоохранителями. У него нашли пистолет и копию разрешения на него. Инспекторы также вызвали на место происшествия соответствующие службы.



Львовянин вытащил пистолет во время конфликта / Фото патрульной полиции Львовщины

Обстоятельства правонарушений установит полиция / Фото Патрульной полиции Львовщины