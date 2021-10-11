У лобовій ДТП на трасі Львів – Луцьк загинув водій "Волги"

На трасі Львів – Луцьк 10 жовтня трапилась лобова ДТП. Внаслідок аварії водій "Волги" отримав важкі травми й загинув на місці.

ДТП трапилась неподалік села Ременів. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини зіткнення.

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Volkswagen та "Волга" зіштовхнулись лоб у лоб

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, приблизно о 10:20 на трасі Львів – Луцьк 63-річний водій "ГАЗ-2410", житель села Печихвости, виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з автівкою Volkswagen Passat, за кермом якої перебував 29-річний житель Ременева.

Внаслідок ДТП водій "Волги" помер на місці. Водій Volkswagen отримав травми. Швидка доставила його в травматологічний пункт № 3 у Львові.



ДТП трапилась на трасі Львів – Луцьк / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити точні причини та обставини аварії.

Дивіться відео з місця ДТП:



63-річний водій "Волги" загинув / Фото поліції Львівщини



Водія Volkswagen госпіталізували / Фото поліції Львівщини