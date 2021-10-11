Про аварію поблизу лікарні імені Калініна повідомляють у мережі з посиланням на інформацію підконтрольної Росії "адміністрації" Донецька.
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Деталі ДТП в окупованому Донецьку
Інцидент на території окупованого Донецька трапився 10 жовтня. Там зіштовхнулися легковик Mercedes і маршрутка №121.
На кадрах, опублікованих у соцмережах очевидцями, помітно, що від сильного зіткнення пошкоджені обидва авто, однак легковик у дуже поганому стані.
Жахлива аварія в окупованому Донецьку / Телеграм "Типовий Донецьк"
У результаті ДТП постраждали 9 людей. Загиблих, за попередньою інформацією, немає.
На місці аварії певний час був ускладнений рух транспорту.
У ДТП постраждали 9 людей / Телеграм "Типовий Донецьк"
У Донецьку зіткнулися легковик і маршрутка: дивіться відео
Аварія за участю швидкої у Донецьку
- 9 серпня на одному із перехресть в окупованому Донецьку трапилася жахлива ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги. В аварії загинули фельдшер і пацієнт.
- Очевидці розповіли, що в аварії був винен мікроавтобус, який не пропустив автівку швидкої допомоги.