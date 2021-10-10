Аварія сталась на Броварському проспекті. Відтак 6 людей отримали травми різного ступеня важкості.

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У якому стані постраждалі

Травмувались 5 пасажирів автобуса. До лікарні медики госпіталізували трьох, а іншим – надали медичну допомогу на місці.

Крім того, у тяжкому стані госпіталізували водія легковика.



Автобус перекинувся / Фото поліції

Як сталась аварія

Автомобіль "Фольксваген" їхав у напрямку метро "Лісова". Чоловік не впорався з керуванням та врізався в автобус рейсу Київ – Бровари, що рухався попереду. Останній перекинувся.

Відомості про ДТП внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Справа стосується порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини ще встановлюють.



Автобус влетів в електроопору / Фото поліції