Авария произошла на Броварском проспекте. Там 6 человек получили травмы различной степени тяжести.
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В каком состоянии пострадавшие
Травмировались 5 пассажиров автобуса. В больницу медики госпитализировали трех, а другим – оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки.
Автобус перевернулся / Фото полиции
Как произошла авария
Автомобиль "Фольксваген" ехал в направлении метро "Лесная". Мужчина не справился с управлением и врезался в автобус рейса Киев – Бровары, который двигался впереди. Последний перевернулся.
Сведения о ДТП внесли в единый реестр досудебных расследований. Дело касается нарушения правил безопасности дорожного движения.
Обстоятельства еще устанавливается.
Автобус влетел в электроопору / Фото полиции