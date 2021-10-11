Об аварии возле больницы имени Калинина сообщают в сети со ссылкой на информацию подконтрольной России "администрации" Донецк.
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Детали ДТП в оккупированном Донецке
Инцидент на территории оккупированного Донецка произошел 10 октября. Там столкнулись легковушка Mercedes и маршрутка №121.
На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, заметно, что от сильного столкновения повреждены оба авто, однако легковушка в очень плохом состоянии.
Ужасная авария в оккупированном Донецке / Телеграм "Типичный Донецк"
В результате ДТП пострадали 9 человек. Погибших, по предварительной информации, нет.
На месте аварии некоторое время было затруднено движение транспорта.
В ДТП пострадали 9 человек / Телеграм "Типичный Донецк"
В Донецке столкнулись легковушка и маршрутка: смотрите видео
Авария с участием скорой в Донецке
- 9 августа на одном из перекрестков в оккупированном Донецке произошло ужасное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии погибли фельдшер и пациент.
- Очевидцы рассказали, что в аварии был виноват микроавтобус, который не пропустил машину скорой помощи.