ДТП сталася 9 серпня в окупованому Донецьку, на перетині проспекту Таманського і вулиці Університетської.

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Деталі смертельної аварії за участю швидкої у Донецьку

У результаті зіткнення двох автомобілів загинув фельдшер. За інформацією телеграм-каналу Donetchanyn, є й друга жертва – пацієнт, який перебував у кареті швидкої. Водій та інші 2 медики серйозно не постраждали.

Очевидці розповіли, що в ДТП зі швидкою винен інший учасник інциденту – мікроавтобус, який не пропустив автівку швидкої допомоги на перехресті.

"Швидка їхала з увімкненими спецсигналами, синій мікроавтобус не пропустив", – розповіли люди.

Нагадаємо, днями в окупованому Донецьку сталася ДТП за участю рейсового автобуса Донецьк – Ростов-на-Дону і трамваю.

Потужний вибух в окупованому Донецьку

Раніше в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух, після чого на місці події спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі припускали, що загорілося підземне паливосховище. Однак ЗМІ окупантів заявляли, що інцидент трапився на газопроводі поблизу залізничної станції "Мушкетово".



В окупованому Донецьку сталася аварія за участю швидкої / Фото Donetchanyn

Смертельна ДТП за участю швидкої у Донецьку: дивіться відео (18+)