ДТП произошло 9 августа в оккупированном Донецке, на пересечении проспекта Таманского и улицы Университетской.

Читайте также В Днепре автомобиль с родителями сбил мотоцикл с их ребенком: фото

Детали смертельной аварии с участием скорой в Донецке

В результате столкновения двух автомобилей погиб фельдшер. По информации телеграм-канала Donetchanyn, есть и вторая жертва – пациент, находившийся в карете скорой. Водитель и другие 2 медика серьезно не пострадали.

Очевидцы рассказали, что в ДТП со скорой виноват другой участник инцидента – микроавтобус, который не пропустил машину скорой помощи на перекрестке.

"Скорая ехала с включенными спецсигналами, синий микроавтобус не пропустил", – рассказали люди.

Напомним, на днях в оккупированном Донецке произошло ДТП с участием рейсового автобуса Донецк – Ростов-на-Дону и трамвая.

Мощный взрыв в оккупированном Донецке

Ранее в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, после чего на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар. Местные жители предполагали, что загорелось подземное топливохранилище. Однако СМИ оккупантов заявляли, что инцидент произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово".



В оккупированном Донецке произошла авария с участием скорой / Фото Donetchanyn

Смертельное ДТП с участием скорой в Донецке: смотрите видео (18+)