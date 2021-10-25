Львів – лідер у номінації "Краще місто України. Мобільність"

Цьогоріч Львів став лідером у конкурсі зі сталої мобільності "Краще місто" серед міст з населенням у понад 250 тисяч. В Івано-Франківську відбулось урочисте нагородження переможців.

Конкурс "Краще місто" організувала громадська спільнота "Екодія" влітку 2021. Для участі подали 33 заявки від 27 міст. Переможців нагородили 21 жовтня.

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Оцінювали жителі та журі

Конкурс "Краще місто" проводять з двома номінаціями – "Повітря" та "Мобільність". Для участі містам необхідно було подати відповідну заявку. Далі відбувалось опитування жителів міст-учасників конкурсу. Їх просили оцінки якість громадського транспорту, ситуації з паркуванням, велосипедною інфраструктурою, зеленими зонами.

Організатори конкурсу отримали понад 1 тисячу відгуків. Система оцінювання заявок була багатовимірна. Це і думки громадськості, і статистичні дані. Наприклад, оцінка розподілу бюджету, реєстрація старих авто.

Члени журі переглянули кожну заявку й обговорили суперечливі питання. Для кожної з двох номінації був свій склад експертного журі.



Львів – лідер серед міст в номінації "Краще місто України. Мобільність"

Загальні результати

За підсумками конкурсу обрали переможців у таких категоріях: місто-лідер з населення до 50 тисяч, від 50 до 100 тисяч, від 100 до 250 тисяч та понад 250 тисяч населення.

Так, за результатами конкурсу у номінації "Мобільність" перемогли:

міста з населенням до 100 тисяч: 1 місце – Дрогобич, 2 місце – Миргород;

міста з населенням 100 – 250 тисяч населення: 1 місце – Івано-Франківськ, 2 місце – Тернопіль;

міста в понад 250 тисяч населення: 1 місце – Львів та Чернігів;

відзнака для міста до 50 тисяч населення – Дубно.

Львів представили начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, менеджер Інституту міста Михайло Ленчук та координатор проєктів Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit у Львові Марта Пастух.