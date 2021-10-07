За результатами опитувань Львів посів 10 місце за якістю життя. Своєю чергою, першою стала Вінниця.

Зауважте Львів увійшов до трійки найкращих українських міст для ведення бізнесу

Садовий вважає насправді Львів займає 1 місце

Під час сесії Львівської міськради 7 жовтня депутат від "Свободи" Руслан Кошулинський заявив, що Львів опустився на 10 сходинку у всеукраїнському рейтингу міст за якістю життя. Своєю чергою, раніше він опинявся у трійці – п'ятірці лідерів. Місто Лева випередили Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернігів та інші.

Проте Садовий не вважає, що Львів насправді опустився на 10 місце. Він розповів про технологію складання таких рейтингів. У кожному місті проводять опитування, під час якого його мешканці визначають, чи добре їм живеться.

Ті міста, де мешканці, які кажуть, що їм найкраще, потім мають кращі позиції. Львів – таке місто, що хоче жити як Прага, Барселона. Я переконаний: у порівнянні з іншими містами Львів займає першу позицію. Це без дискусій,

– зауважив міський голова.

За його словами, першість Львова підтвердить будь-яка людина, яка проїде Україною і буде відвертою у розмові.

"А те, що львів'яни є критичними до роботи депутатів, до роботи міського голови, це є факт. Це таке наше життя. Я дякую львів'янам за те, що вони є такі тверді й гострі, мені це подобається", – підсумував Садовий.

Важливо! Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування понад 19 тисяч українців. Згідно з ним, Львів потрапив у трійку найкрасивіших та найунікальніших міст. Загалом львів'яни позитивно оцінили своє рідне місто. Окрім краси та унікальності, вони відзначили, що воно доволі квітуче, доглянуте та сучасне.