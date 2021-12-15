У Львів передали Вифлеємський вогонь миру: надзвичайні фото

Кілька років поспіль пластуни беруть участь у традиційній церемонії передачі Вифлеємського вогню миру. 15 грудня вони вручили його міському голові Львова Андрію Садовому.

У церемонії брали участь представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт". Її проводять щороку з нагоди Різдва.

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Львову передали Вифлеємський вогонь миру

Пластуни 15 грудня завітали у Львівську мерію, щоб передати міському голові Андрію Садовому Вифлеємський вогонь миру.

Останні 23 роки пластуни приносять цей благодатний вогонь до нас, і він не просто дає тепло – це вже передвісник свят. Адже ми Різдво маємо і католицьке – 25 грудня, і православне – 7 січня,

– зауважив мер.

За словами Садового, усе це творить надзвичайну атмосферу свята. Церемонія щороку залишається незмінною, лише діти-пластуни приходять інші.

"Велика подяка нашим пластунам за тепло, за надію і за прекрасну пластунську мелодію, яка завжди звучить, коли приносять вогонь. Пластуни – найкращі, бо приносять нам свято", − підсумував міський голова.

Пластуни передали меру Вифлеємський вогонь миру / Фото Олександра Мазуренка

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Вогонь миру запалюють на місці народження Христа

Львівські пластуни розповіли, що 13 грудня вони зустрілись на кордоні з польськими скаутами-харцерами та отримали від них Вифлеємський вогонь миру. Він є символом Різдва, який щороку запалюють у Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа.

З Вифлеєму вогонь відправляють літаком до Австрії, а вже звідти його по всьому світу поширюють скаути. Вогонь миру 15 грудня продовжив свій шлях. Спершу він потрапив до Львівської міськради. Згодом завдяки пластунам вогонь випромінюватиме тепло в усіх школах, лікарнях, церквах, військових частинах, державних установах і дитячих притулках.

До 2 січня українські скаути планують відвідати понад 100 установ. Там вони співатимуть пісню Вифлеємського вогню, щоб передати тепло та любов у кожне серце напередодні свята.