В церемонии принимали участие представители львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт". Ее проводят каждый год по случаю Рождества.

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Львову передали Вифлеемский огонь мира

Пластуны 15 декабря посетили Львовскую мэрию, чтобы передать городскому голове Андрею Садовому Вифлеемский огонь мира.

Последние 23 года пластуны приносят этот благодатный огонь к нам, и он не просто дает тепло – это уже предвестник праздников. Ведь Рождество у нас и католическое – 25 декабря и православное 7 января,

– заметил мэр.

По словам Садового, все это создает необычайную атмосферу праздника. Церемония каждый год остается неизменной, только дети-пластуны приходят другие.

"Большая благодарность нашим пластунам за тепло, за надежду и за прекрасную пластунский мелодию, которая всегда звучит, когда приносят огонь. Пластуны – лучшие, потому что приносят нам праздник", – подытожил городской голова.

Пластуны передали мэру Вифлеемский огонь мира / Фото Александра Мазуренко

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Огонь мира зажигают на месте рождения Христа

Львовские пластуны рассказали, что 13 декабря они встретились на границе с польскими скаутами-харцерами и получили от них Вифлеемский огонь мира. Он является символом Рождества, который ежегодно зажигают в Вифлееме на месте рождения Иисуса Христа.

Из Вифлеема огонь отправляют самолетом в Австрию, а уже оттуда его по всему миру распространяют скауты. Огонь мира 15 декабря продолжил свой путь. Сначала он попал во Львовский горсовет. Впоследствии благодаря пластунам огонь будет излучать тепло во всех школах, больницах, церквях, воинских частях, государственных учреждениях и детских приютах.

До 2 января украинские скауты планируют посетить более 100 учреждений. Там они будут петь песню Вифлеемского огня, чтобы передать тепло и любовь в каждое сердце в канун праздника.