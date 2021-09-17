Львів потрапив у трійку найкрасивіших міст України

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування понад 19 тисяч українців. Згідно з ним, Львів потрапив у трійку найкрасивіших та найунікальніших міст.

Опитування провели від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дані збирали у Києві та усіх обласних центрах України (у Донецькій області – в Маріуполі, а у Луганській – в Сєвєродонецьку).

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Львів потрапив до трійки найкрасивіших міст України

З 12 травня по 3 червня 2021 року експерти соціологічної групи "Рейтинг" опитали понад 19 тисяч постійних жителів українських міст. Дані збирали за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома у респондентів. Щоб вибірка була репрезентативною, незалежно від чисельності населення у кожному місті опитали по 800 людей.

Згідно з даними, які зібрали фахівці, Львів посів третю сходинку в рейтингу найкрасивіших міст. Другим став Івано-Франківськ, а Вінниця очолила цей список.

71% львів'ян зазначили, що їхнє рідне місто однозначно гарне;

23% проголосували за "скоріше красиве";

5% сказали, що і гарне, і ні;

1% респондентів або не змогли відповісти, або зазначили, що Львів негарний.



Львів потрапив у ТОП-3 найкрасивіших міст / Дані IRI

У рейтингу унікальності міста Львів посів 2 місце. Першу сходинку зайняла Одеса, а третю – Харків.

38% львів'ян вказали, що рідне місто однозначно унікальне;

33% – скоріше унікальне;

11% – і унікальне, і посереднє;

решті респондентів або було складно відповісти, або вони зазначили, що місто посереднє.



Львів посів 2 сходинку у рейтингу унікальних міст / Дані IRI

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Львів отримав позитивні відгуки містян

Загалом львів'яни позитивно оцінюють своє рідне місто. Окрім краси та унікальності, вони відзначили, що воно доволі квітуче та сучасне. Більшість респондентів впевнені, що Львів радісний, доглянутий та економічно розвинений.

70% респондентів зазначили, що Львів – радісне місто;

77% вказали, що він – сучасний;

75% проголосували за те, що місто розквітає;

74% вважають, що Львів – економічно розвинений.

Опитування у 2021 році провели за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).



Львів – доглянутий та радісний / Дані IRI



Львів'яни вважають, що місто – сучасне / Дані IRI