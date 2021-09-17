Опрос провели от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Данные собирали в Киеве и всех областных центрах Украины (в Донецкой области – в Мариуполе, а в Луганской – в Северодонецке).
Интересно Четверо львовян попали в сотню самых богатых украинцев
Львов попал в тройку самых красивых городов Украины
С 12 мая по 3 июня 2021 года эксперты социологической группы "Рейтинг" опросили более 19 тысяч постоянных жителей украинских городов. Данные собирали с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Чтобы выборка была репрезентативной, независимо от численности населения в каждом городе опросили по 800 человек.
Согласно данным, которые собрали специалисты, Львов занял третью строчку в рейтинге самых красивых городов. Вторым стал Ивано-Франковск, а Винница возглавила этот список.
- 71% львовян отметили, что их родной город однозначно красивый;
- 23% проголосовали за "скорее красивый";
- 5% сказали, что и красивый, и нет;
- 1% респондентов не смогли ответить, или отметили, что Львов некрасивый.
Львов попал в ТОП-3 самых красивых городов / Данные IRI
В рейтинге уникальности города Львов занял 2 место. Первую строчку заняла Одесса, а третью – Харьков.
- 38% львовян указали, что родной город однозначно уникален;
- 33% – скорее уникален;
- 11% – и уникальный, и посредственный;
- остальным респондентам либо было сложно ответить, либо они отметили, что город посредственный.
Львов занял 2 строчку в рейтинге уникальных городов / Данные IRI
Читайте также Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out
Львов получил положительные отзывы горожан
В целом львовяне положительно оценивают свой родной город. Кроме красоты и уникальности, они отметили, что он довольно цветущий и современный. Большинство респондентов уверены, что Львов радостный, ухоженный и экономически развит.
- 70% респондентов отметили, что Львов – радостный город;
- 77% указали, что он – современный;
- 75% проголосовали за то, что город расцветает;
- 74% считают, что Львов – экономически развит.
Львов – ухоженный и радостный / Данные IRI