Рейтинг обнародовали 10 сентября. Общая стоимость активов львовских бизнесменов составляет более 1,32 миллиарда долларов.

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Кто из львовян вошел в рейтинг самых богатых украинцев

Самый богатый львовский бизнесмен Виталий Антонов занял в рейтинге 16 место. Его состояние достигает 600 миллионов долларов. 58-летнему бизнесмену принадлежит контрольный пакет акций АО "Концерн Галнафтогаз", который владеет сетью АЗС OKKO. В прошлом году компания увеличила чистую прибыль на 54,4% (на 513,81 миллиона гривен), по сравнению с 2019 годом. Выросли и ее активы – за год в открытие и ребрендинг АЗС инвестировали более 500 миллионов гривен.

Кроме этого, Антонову принадлежат строительные компании "Ваш дом" и "Прогрестехбуд", а также концерн "Хлебпром", который ежедневно производит до 160 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции. Также бизнесмен является владельцем делового центра "Бизнес-сити" во Львове.



Виталий Антонов / Фото "Фокус"

Вторым львовянином в списке самых богатых украинцев стал Зиновий Козицкий. Он занял 40 место с состоянием 297 миллионов долларов.

Активы 64-летнего бизнесмена объединяет группа компаний "Захиднадрасервис", которую создали в 2014 году. В нее входят 7 сервисных и добывающих компаний, а также активы в сфере альтернативной энергетики – солнечные и ветровые электростанции. Все предприятия Козицкого расположены во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В 2020 году "Захиднадрасервис" добыла 204 миллиона кубических метров газа. Кроме этого, компания планирует построить первый в Украине завод по производству "зеленого водорода".

Заметьте! 40-летний сын бизнесмена Максим Козицкий сейчас возглавляет Львовскую ОГА.



Зиновий Козицкий / Фото "Фокус"

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Владелец строительной компании "Интеграл-Буд" Владимир Зубик занял 48 место в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние достигает 272 миллионов долларов. В проектном портфеле компании 63-летнего бизнесмена – 3,9 миллиона квадратных метров нового жилья.

"Интеграл-Буд" строит 20 жилых комплексов в Киеве, Львове, Одессе, Житомире и Черновцах. В прошлом году компания вышла в премиальный сегмент рынка. К примеру, цены за квадратный метр в комплексе Intergal City в Печерском районе Киева достигают 8 тысяч долларов.



Владимир Зубик / Фото "Фокус"

Совладелец одной из крупнейших украинских IT-компаний SoftServe Тарас Кицмей также вошел в сотню самых богатых украинцев. Он занял 91 место с состоянием 160 миллионов долларов. В офисах SoftServe в 12 странах работает более 10 тысяч сотрудников, однако главная штаб-квартира компании расположена в Львове. В Украине филиали компании расположены в Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске и Черновцах.

SoftServe планирует построить во Львове офисный городок. Для этого компания приобрела на аукционе часть бывшей колонии за 377,5 миллиона гривен.

Кицмей активно способствует развитию IT-образования, IT-индустрии и бизнес-культуры в Украине. В 2020 году 8 из 10 сотрудников SoftServe повышали знания и навыки в корпоративном университете.

Актуально SoftServe потратит 50 миллионов долларов на застройку территории бывшей колонии во Львове



Тарас Кицмей / Фото "Фокус"